MARYANN COTTON unterzeichnen weltweit gültigen Plattenvertrag bei EL PUERTO RECORDS

Die US/dänische Hardrock Band um Maryann Cotton und Hal Patino“ (Ex KING DIAMOND, ex PRETTY MAIDS, DARK BLUE INC.) gehen zukünftig gemeinsam mit EL PUERTO RECORDS auf Beutezug!

Jacky Patino, der den Vertrag kürzlich in Las Vegas unterzeichnete:

“ Wir freuen uns, bekannt geben zu können, dass wir gerade einen weltweit gültigen Vertrag mit El Puerto Records unterzeichnet haben.

Wir haben gerade die Musik und das Songwriting für das neue Album beendet und sind jetzt bereit, ins Studio zu gehen um es aufzunehmen.

Wir sind so glücklich über das neue Material, das neue Album wird das Beste sein, das wir bisher gemacht haben. Wir freuen uns alle auf den zukünftigen Weg mit El Puerto Records !“

Matt. Bischof, Promo-Chef bei El Puerto Records, bekräftigt:

„Ich habe schon lange keine Band mehr erlebt, die diesen speziellen US-Rock’n’Roll Spirit so auslebt wie diese Jungs.

Als mich Hal Patino Anfang des Jahres zu Hause besuchte, sprachen wir schon über MARYANN COTTON und ich bin wirklich froh,

diese Band heute verkünden zu dürfen!“

Mehr Infos:

www.maryanncotton.net

www.facebook.com/MaryannCottonOfficial/