Die Kammer: Second Man On The Moon

Ein wunderbar bittersüßer Song für jene 99% der Menschheit die nicht im strahlenden Licht des Sieges stehen,die nicht als erste am Gipfel oder im Ziel ankommen (wollen). Second Man on the Moon erzählt von Schönheit und Zufriedenheit abseits des Trubel und Erfolgszwangs, jenseits von Social-Media-Selbstdarstellungswahn. Die Kammer hat mit dieser Allegorie auf Buzz Aldrin eine eigenes Bild geschaffen; Während alle Augen auf Neil Armstrong fokusiert

waren konnte er in aller Ruhe die Aussicht genießen. Zufriedenheit im Meer der Stille.

Single und Videorelease am 05.07.2019

Das Musikvideo ab Freitag den 05.07. auf die Kammer eigenen youtube-Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCrgCyWxAYEP3ZJLxao2jdeQ