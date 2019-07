Chontaraz schließen sich Soulfly auf Tour an!

Gleich nachdem sie ihr Album “Speed The Bullet” mit einem Knall auf der wegweisenden 70000TONS-OF-METAL-Kreuzfahrt veröffentlicht hatten, machten sich die dystopischen Geschichtenerzähler CHONTARAZ umgehend ans intensive Proben des neuen Materials, um ihren Fans quer durch Europa das gewohnt immersive Live-Spektakel anzudienen. Shows mit Sepultura in Russland und der Türkei stellten sich dafür als ungemein praktisch heraus. Angespornt von vielen positiven Reviews und dem großartigen Feedback von Radio- und Club-DJs auf ihr aktuelles Release, ist die Band aus Hell, Norwegen, jetzt mehr als bereit, ihren Sturm auf die großen Bühnen fortzusetzen – als Special Guest mit niemand Geringerem als Max Cavalera und seiner Band Soulfly bei vier ausgewählten Konzerten in Deutschland.

15. Juli – Cham, L.A.

16. Juli – Köln, Luxor

17. Juli – Essen, Turock

18. Juli – Trier, Mergener Hof

