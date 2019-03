REBELLION suchen neuen Gitarristen

Es gibt Neuigkeiten aus dem Hause REBELLION. Die Band teilt mit, dass Gitarrist Oliver Geibig die Band verlassen hat. Die Trennung erfolgte freundschaftlich und in beiderseitigem Einvernehmen, der Gitarrist ist weiterhin zusammen mit Tomi Göttlich bei THE MAGIC OF RADIO aktiv. Oliver Geibig gehörte REBELLION seit Februar 2011 an und produzierte unter anderem das letzte Album „A Tragedy In Steel II – Shakespeare’s King Lear“, welches 2018 via Massacre Records erschien.

Derzeit befindet sich die Band auf der Suche nach einem neuen Gitarristen, der die Gießener Power-Metaller ab dem kommenden Jahr verstärken soll. Da REBELLION großen Wert auf regelmäßige Proben legen, sollte er nicht zu weit entfernt von der Homebase der Band in Gießen wohnen.

There are news from Rebellion. The band announces the split from guitarist Oliver Geibig. The breakup happened on friendly terms and in mutual consent. The leaving guitar player and Tomi Göttlich still play together in the band THE MAGIC OF RADIO: Oliver Geibig had joined REBELLION in 2011 and produced among others the latest release of the band „A Tragedy In Steel II – Shakespeare’s King Lear“, released via Massacre Records in 2018.

Presently the band is looking for a new guitar player that should join the band in the beginning of next year.