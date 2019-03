Das „Musica Antiqua Viva“ 2019 kommt!

Der Frühling naht, der Sommer kommt – und wie jedes Jahr ruft das Musica Antiqua Viva Newcomer und etablierte Folk- und Mittelaltermusiker vor den ersten Marktveranstaltungen und Open Airs ins Spectaculum Mundi nach München. Vom 08.03. bis 13.04. präsentieren 13 ausgesuchte Bands ihr neues Programm. In Einzel- und Doppelkonzerten wird die gesamte Bandbreite von mittelalterlicher Musik über Mittelalterrock, Irish Folk und Pagan Folk sowie sanftere Töne und melancholischer Tiefgang abgedeckt.

Mystisch und magisch entführen euch die Pagan und Fantasy Folk Acts in phantastische Welten: Die Newcomer Fairytale präsentieren ihr Storykonzert, Waldkauz lassen alte Sagen und Mythen sowie die Weisheit der Natur lebendig werden, die Weißrussen von Irdorath feiern mit ihrem enorm tanzbaren Fantasy Folk ihr Clubkonzertdebüt in Deutschland und die Feen von Adas lassen euch zu ihren verträumten Melodien in ferne Sphären schweben.

Mit der Irish Folk Sektion ist die Party garantiert: Die Lokalmatadore aus München der Cellarfolks werden euch mit ihrem Irish-Folk-Rock zum Schwitzen bringen. Michael Schrenk & Band bringen ergänzen Irish-Folk Sound mit Americana-Einflüssen und werden eure Füße nicht mehr stillstehen lassen.

Die geballte Ladung Mittelalter-Crossover bekommt ihr in unseren zwei Doppelkonzerten: Mit Tibetréa und MinnePack starten wir eine Reise quer über den Globus und durch die Zeit: Wilder Pagan Folk mit avantgardistischen und Steampunkelementen gepaart mit Mittelalterrock voller Lebensfreude und gekonntem Witz. Delva und Fuchsteufelswild begrüßen euch zu einem Abend der gesamten Bandbreite an Emotionen: Melancholie, Nachdenklichkeit und doch die gesamte Power, die Rock und Weltmusik zu bieten haben, gepaart mit eingängigem und tiefgründigen Mittelalterfolkrock.

Zum grandiosen Abschluss erwarten euch noch zwei Highlights: seit mehr als 3 Jahrzehnten international erfolgreich beehren uns Estampie mit einem außergewöhnlichen Festivalkonzert in der St. Matthias Kirche – Gänsehautfeeling garantiert! Zum krönenden Ende spielen die Freibeuter von Vroudenspil ihr heiß ersehntes Releasekonzert zur neuen Platte „Panoptikum“ und haben wie immer einen überzeugenden Support im Schlepptau, der euch so einige Ohrwürmer bescheren wird, wie es der Barden Art ist: Die Gossenpoeten.