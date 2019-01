„Waterfall“ – Fairytale präsentieren ihr neues Musikvideo

Fairytale präsentieren mit „Waterfall“ ein Musikvideo voll von Zauber und Magie. Mit ihrem Album „Autumn’s Crown“ hat sich die IrishFolk-Band aus Hannover nicht nur den Beifall von Presse und Fans verdient, sondern vor allem einen Traum erfüllt: Das Album erzählt als Storykonzert auch eine Geschichte. Einen Teil davon haben Fairytale nun verfilmt und ihren Song „Waterfall“ ins Bild gesetzt:

„Vor langer Zeit lebten zwei Elfenvölker gemeinsam in einem Elfenreich. Die Herrschaft über die beiden Völker teilten sich friedlich die Königin der Seen und der König der Raben. Das Gleichgewicht dieser Mächte hielt der lilafarbene Lebensstein, der Ursprung aller Elfenmächte. Beschützt wurde der Lebensstein durch das Portal der Welten, einem Wasserfall. Nach Jahre des Friedens griffen böse Schattenmächte gierig nach des Rabenkönigs Herz und Verstand. Von Dunkelheit geblendet und von Machtgier besessen stahl der Rabenkönig den Elfenstein aus dem Wasserfall. Fortan war das Gleichgewicht der Elfenmächte gebrochen und der Frieden verloren. Das Rabenvolk folgte seinem Herrscher in die Dunkelheit. Ein winzig kleiner Teil des Lebenssteins der Elfen aber blieb zurück, abgesplittert, als der Rabenkönig ihn stahl. Diesen Splitter fand die Königin der Seen und verwahrte ihn seither sicher vor dem König der Raben, tief unten bei den Felsen in einem See. Zum Schutz errichtete die Königin ein magisches Steinportal, welches das Rabenvolk aus ihrem Elfenreich verbannte. Wieder und wieder versuchte der Rabenkönig auch den letzten Teil des Lebenssteins an sich zu reißen. Er schickte seine treusten Rabendiener voll schwarzer Magie aus, um den Stein zu stehlen …“