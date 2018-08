„Wassergeister“ – die neue Single von Fairytale

Mit „Wassergeister“ erscheint heute die dritte Single zum neuen Fairytale-Album „Autumn‘s Crown“. Nach dem Titelsong „Autumn`s Crown“ und „Living in the Wood“ liefern Fairytale also zum dritten Mal einen Einblick in ihr neuestes Werk und stellen einen der zwei deutschsprachigen Songs des Folk-Albums vor. „Wassergeister“ ist eine Folkballade mit gelegentlich rockigen Anklängen, der es gelingt, die Lebensfreude der irischen Volkslieder mit dem düsteren Tiefsinn der schwarzen Romantik zu verbinden und alte Mythen mit moderner Fantasy zu verschmelzen. Gruselgeschichte trifft Tanzlied – ein kleines musikalisches Husarenstück, dem Mut und Können zum Erfolg verhelfen…

Das neue Album der „Elfen“ erscheint zum 24. August; das große Releasekonzert im Kulturzentrum Faust verspricht ein besonderes Highlight zu werden, denn auch das zweite Album der Band, „Autumn’s Crown“, folgt bei dieser ersten kompletten Liveaufführung dem Konzept des „Storykonzerts“: Mit eigens designten theatralen Bühnenelementen erweitert Fairytale die Grenzen des musikalischen Storytellings. Jeder Song steht für sich, alle zusammen erzählen eine Geschichte. Nicht Theater, nicht Musical, nicht Konzeptalbum, sondern – Fairytale. Wie schon das Debütalbum „Forest of Summer“, so wird auch „Autumn‘s Crown“ die Märchenwelt der irischen Magie aufgreifen und den Zauber in unsere Zeit bringen – Konzepte und Settings, mit denen die noch junge Band schon als Support der großen Moya Brennan und von The Dublin Legends überzeugen konnte. „Autumn’s Crown“ erzählt die Geschichte vom Seemann auf der verzweifelten Suche nach seiner Liebsten, die ihn über die grüne Insel und durch die Welt der irischen Volksmärchen führt – eine ebenso schöne wie gefahrvolle Reise… Irish Folk meets Fantasy – und das Märchen wird lebendig: Folkfans erwartet ein magischer Abend!