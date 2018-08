„Varazheya“ – das neue Musikvideo von Irdorath

Die Fantasy-Folker aus Weißrussland gaben sich schon auf dem MPS, den Wacken Winter Nights, dem WGT und anderen Festivals die Ehre und eroberten sich die Herzen zahlreicher deutscher Fans – und auch für die haben Irdorath jetzt ein neues Schmuckstück geschaffen: Mit Varazheya geht ein herausragendes Musikvideo der Pagan-Folk-Szene online!

Irdorath erschaffen hier pagane Mythen neu und geben der kraftvollen Sagenwelt ihrer fernen Heimat ein modernes Gesicht, zeigen der Welt ein ganz anderes Weißrussland: Varazheya erzählt die Geschichte einer Hexe und Heilerin auf der Suche nach ihrer Bestimmung. Zwischen Leben und Tod, Heilkraft und Zerstörung findet sie zur Weisheit des mächtigen Raben und ihrem Totem, nachdem sie sich die Unterstützung der „Gagyls“, mystischer Walddämonen, sichern kann.

Fast schon erschreckende Wildheit in Tanz, Ausdruck und Musik paart sich mit sanften, verzauberten Klängen und Bildern des ewigen, weiten Waldes. Irdorath erzählen eine Geschichte so alt wie die Welt selbst: Vom Suchen und Finden, vom Binden und Lösen, von Wildheit und Zähmung – die Geschichte der Naturkräfte und des Menschen in ihnen. „Varazheya“ lässt uns mit auf ihre Reise gehen