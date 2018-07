Die Letzte Instanz wird 20 – große Jubiläumsfeier in Dresden!

Ein Urgestein wird 20 Jahre alt: Die LETZTE INSTANZ, stolze Erfinder der Brachialromantik, feiern großes Jubiläum! Am 13. Oktober werden die Jungs in ihrer Heimatstadt Dresden den Alten Schlachthof zum Beben bringen und das denkwürdige Ereignis mit einer riesigen Party ordentlich hochleben lassen!

Die Letzte Instanz ist seit 20 Jahren eine feste Größe für deutschsprachige Rockmusik und hat in ihrer Geschichte Maßstäbe für zahlreiche junge Bands des Gothic Rock gesetzt. Dies gelang der Band mit weltweit 700 erfolgreichen Konzerten und Festivalauftritten sowie 13 Studioalben; die letzten Veröffentlichungen LIEBE IM KRIEG und MORGENLAND wurden in den Deutschen Album Charts mit Platz 4 und 13 belohnt. Nach diesen Erfolgen und einer ausgedehnten Tour über 15 Konzerte durch Deutschland, Österreich und die Schweiz heißt es nun die vergangenen Jahre Revue passieren zu lassen und sich mit einer großen Show mit und für seine Fans zu belohnen:

Am 13. Oktober 2018 wird deshalb der Alte Schlachthof in Dresden ein einmaliges Konzert der Bandgeschichte erleben. Songs aus zwei Jahrzehnten, die sich Fans immer wieder gewünscht haben, werden teils verändert, teils aber auch unverfälscht hervorgeholt und wiedergeben. Zahlreiche Gäste, die wichtig für die Bandgeschichte waren, werden die Bühne erklimmen. Befreundete Bands wie Zeraphine und Lord of the Lost werden den Abend komplettieren. Das Ziel des Abends ist eine riesige gemeinsame Party bis zur Erschöpfung!

In den kommenden Wochen werden noch mehrere Gastmusiker veröffentlicht, die sich in Dresden die Ehre geben werden – den Anfang macht heute Ally Storch von Subway to Sally! Die LETZTE INSTANZ freut sich auf ein Wiedersehen mit alten und neuen Fans und musikalischen Weggefährten – und eine legendäre Party! Karten für das Jubiläum gibt es hier: Extratix

Infos bzgl. Barrierefreiheit findet ihr hier: Alter Schlachthof Dresden