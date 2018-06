Fairytale „Autumn’s Crown“

Fairytale kündigen für den 24. August ihr neues Album an – und die Erwartungen dürfen mehr als hoch sein! Sie waren schon Support bei den Dubliners, bei Moya Brennan und Blackmore`s Night – die Band ist noch noch jung, spielte aber keineswegs zufällig schon mit den Größen des Folk und hat Fans des Genres einiges zu bieten. Die musikalisch hochwertig besetzte Gruppe besticht durch elfenhafte Stimmen in Konzertqualität, eine herausragende Instrumentalbesetzung und eine große Bandbreite an Folksongs von klassischen irischen Balladen über dunkle Romantik bis hin zu modernen Folkpop-Stücken – das alles verpackt in das Konzept „Story-Konzert“ mit speziell entwickeltem Bühnenbild, das Fans dieses Jahr schon auf der Role Play Convention und dem Wave Gotik Treffen verzauberte.

Im neuen Album Autumn`s Crown entführen Fairytale abermals in die Welt des Phantastischen. Die Reise geht auf weiter Straße zu ganz unterschiedlichen Orten und doch zum selben Ziel: Zu Märchen, Magie und Mythos.

Auf die eine oder andere Weise überschreitet jedes Stück die Grenze zwischen hier und dem Zauberreich, zieht den Lauschenden hinüber in eine magische Welt. Schon zum zweiten Mal lädt die Band auf eine solche Reise – sie folgt im Konzept dem erfrischenden Debütalbum „Forest of Summer“ (2015). Doch wie der Sommer zum Herbst reift, so ist auch Fairytale herangereift: Autumn’s Crown ist lebendiger und vielschichtiger, düsterer und goldener zugleich – in jeder Hinsicht eine reife Leistung!

