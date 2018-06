Alles neu macht der … Juni: Das Hippie Yeah! Sommerfest zieht um!

Nach sieben erfolgreichen Ausgaben auf dem Gelände des Bandhauses zieht das jährliche HIPPIE YEAH! Sommerfest des Bandcommunity Leipzig e.V. auf ein neues Gelände um. Die Nachbarschaft bleibt aber erhalten, denn erstmalig findet die große Sommerfeier auf der Freifläche vom Bandhaus 2.0 in der Saarländer Str. 7, nur wenige Gehminuten vom bisherigen Standort entfernt, um. Hier bieten sich neue Möglichkeiten, das beliebte Familienfest neu auszurichten und ausgiebig zu feiern. Und zu feiern gibt es in diesem Jahr genug: Der Bandcommunity Leipzig e.V. zelebriert sein 15. Vereinsjahr und das Bandhaus 2.0, der zweite vom Verein betreute Proberaumkomplex im Leipziger Westen, bietet nunmehr auch schon zwei Jahre lokalen Bands eine musikalische Heimat.

Neben zahlreichen Live-Bands wird es erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm geben, das alle großen und kleinen Besucher zum Mitmachen einlädt. Ab dem Nachmittag sorgen auf der Open-Air-Bühne RIOT IN THE ATTIC (Stoner Rock), DANN & WANN (Neo-Spät-Post-Punk), PEAK INC. (Nu Metal), MARIA SCHÜRITZ (Singer/Songwriter/Soul), EL BACHE AND THE GOSPEL SINGERS (Bluegrass/Country) und als Headliner die dänischen Punkrocker THE MOVEMENT für musikalische Unterhaltung. Danach bedient traditionell DJ FREQUEN-C bei der anschließenden After-Show-Party die Regler.

Für das Rahmenprogramm konnten wieder zahlreiche, langjährige Partner wie der MORITZBASTEI E.V. und die ERLEB-BAR gewonnen werden, die besonders für die Kleinen ein breites Bastelangebot bereitstellen. Weiterhin dabei sind die Rocker vom MC KUHLE WAMPE PLEIßENBURG und Crossgolfer von BETOURT. Dazu wird es eine Hüpfburg, verschiedene Wasserspiele, ein Trommelzelt, die Möglichkeit zum Gestalten eigener T-Shirts und Beutel, Kinderschminken, Riesenseifenblasen, eine Feuershow und viele weitere Überraschungen geben. Als weiterer Höhepunkt lockt eine „Jedes los gewinnt“-Tombola, bei der zahlreiche tolle Preise gewonnen werden können.

Für das leibliche Wohl gibt es neben herkömmlichem Grillgut auch vegetarische und vegane Leckereien sowie erfrischende Getränke und Eis. Der Eintritt ist frei.

Hippie Yeah! Sommerfest – 30.06.2018 – Eintritt frei

Bandhaus 2.0, Saarländer Str. 7, 04179 Leipzig

https://www.hippie-yeah-sommerfest.de/

Infos bzgl. barrierefreiheit zum Bandhaus findet ihr hier http://www.new-metal-media.de/index.php/bandhaus-leipzig/