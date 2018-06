Black Sabbath Supersonic Years The Seventies Singles Box Set

Neues Booklet voller Liner Notes mit Beschreibungen der Sammlerstücke in der Box, gemeinsam mit der Geschichte hinter der Geburt und Evolution einer der kulturell wichtigsten Musikrichtungen aller Zeiten

Das Boxset enthält die folgenden Singles:

Disc 1: Evil Woman (Don’t You Play Your Games With Me) / Wicked World – 1970

Disc 2: Paranoid / The Wizard – 1970

Disc 3: Iron Man (Single Edit) / Electric Funeral – 1970

Disc 4: Tomorrow’s Dream / Laguna Sunrise – 1972

Disc 5: Sabbath Bloody Sabbath (Edited Version) / Changes – 1973

Disc 6: Am I Going Insane (Radio) (Single Edit) / Hole In The Sky – 1975

Disc 7: Gypsy / She’s Gone – 1976

Disc 8: It’s Alright / Rock ‘N’ Roll Doctor – 1976

Disc 9: Never Say Die / She’s Gone – 1978

Disc 10: Hard Rock (Single Edit) / Symptom Of The Universe (German Single Edit) – 1978

