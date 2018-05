„Hugin & Munin“ – das Musikvideo zur Corvus Corax-Single kommt pünktlich zum Single VÖ am 25. Mai!

Seit langem schon führen sie den Raben stolz in Wappen und Namen – jetzt setzen Corvus Corax mit „Hugin & Munin“ den beiden mystischen Raben des Göttervaters Odin ein musikalisches Denkmal und stimmen auf ihr neues Album ein!

Mit „Skál“ setzen die Berliner ihren seit „Sverker“ (2011) eingeschlagenen Weg fort: Um germanische Historie und nordische Mythologie erschaffen Corvus Corax eine facettenreiche Klangwelt, die in mystische, brachiale und feierwütige vergangene Zeiten entführt. Verrückte Geschichten, Fabelwesen, Hexen, Götter – uns erwarten denkwürdige Begebenheiten erzählt in längst ausgestorbenen Sprachen und – neuerdings – Frühneuhochdeutsch!

Das Cover lässt es schon erahnen: Dazu kommt wie immer ein gehöriges Paket tanzbarer und treibender Rhythmen, verzaubernde Melodien, hypnotisierende Mystik und die unbändige Lust zu feiern.

Erscheinen wird „Skál“ am 27. August, „Hugin & Munin“ starten ihren Flug bereits am 25. Mai – mit gewohnt magischen Klängen, mit altnordischem Gesang und einem Musikvideo, das in die alte Mythenwelt entführt. Lasst euch auf den Schwingen des Raben mitnehmen auf die große Reise – in acht Tagen bei Corvus Corax und auf allen Kanälen…

SKÁL TOUR 2018

19.09.2018 Bochum – Zeche

20.09.2018 Darmstadt – Centralstation

21.09.2018 Kaiserslautern – Kammgarn

22.09.2018 Göttingen – Musa

26.09.2018 CH-Pratteln – Z7

27.09.2018 Nürnberg – Hirsch

28.09.2018 Geiselwind – Music Hall

29.09.2018 Annaberg-Buchholz – Alte Brauerei

30.09.2018 CZ-Prag – CANTUS BURANUS @ PragueCon

01.10.2018 Jena – F-Haus

02.10.2018 Coswig – Börse

03.10.2018 Potsdam – Lindenpark

12.10.2018 Erding – Stadthalle

13.10.2018 Krefeld – Kulturfabrik

14.10.2018 Hannover – Pavillon

17.10.2018 Augsburg – Spectrum

18.10.2018 Waldkraiburg – Haus der Kultur

19.10.2018 Ingolstadt – Westpark

20.10.2018 Cottbus – Gladhouse

21.12.2018 Berlin – Passionskirche

22.12.2018 Berlin – Passionskirche