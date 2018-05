Flat Earth bringen Video zur ersten Single “Blame” raus

FLAT EARTH wurde ins Leben gerufen, nachdem Bassist Niclas Etelävuori im Frühjahr 2017 seine langjährige Band Amorphis verliess, aufgrund Differenzen mit dem Management.

Anstatt sich dem Trennungsblues hinzugeben, beschloss er, das er es der Musikerwelt noch einmal zeigen will, und hielt Ausschau nach möglichen Band Kumpanen.

Niclas erklärt: „After over 2 decades playing with bands I was at a point of thinking that maybe I start doing something else. But then I knew I had these songs on my hard drive still, and nothing was done with them. And I just wanted to get rid of them and see what happens. But then it kind of took over and I started to focus more on that“ Sofort sprang ihm Linde (Mikko Lindström, ex HIM Gitarrist) in den Kopf, der allerdings zu dem Zeitpunkt noch alle Hände voll zu tun hatte mit der Abschiedstour von HIM. Trotzallem trafen die beiden sich regelmässig und feilten an dem Songmaterial.



Der junge, talentierte Sänger Anthony brachte noch eine gute Portion Inspiration mit in die Band, und als dann schliesslich noch Linde´s und Niclas alter Band-Kumpel Gas Lipstick (aka Mika Karppinen, ex-HIM, ex KYYRIA) für die Schlagzeug Position zusagte, war das Line up perfekt! Während Linde durch die Welt tourte mit der HIM Anbschiedstour, arbeitete das hinterbliebene Trio an 7 Demotracks, die in Niclas kleinen Studio im Herzen von Helsinki aufgenommen wurden.



Gas steuerte zwei weitere Songs bei und Anthony komponierte einen neuen Track für die Band und schrieb alle Texte und Gesangsharmonien für das gesamte Songmaterial.

Auch Linde hatte noch einen alten Song gefunden, den er erstmals mit 13 komponiert hatte.

Der Grundstein für ein Album war gelegt und sofort wurde ein weiterer alter Bekannter mit ins Boot geholt: der renomierte Prouzent Hiili Hiilesmaa sagte sofort für die Produktion zu.

Linde erinnert sich: „Our common friend, who’s been helping us get this band off the ground, recommended a guy named Anttoni „Anthony“ Pikkarainen, who had been singing in a band named Polanski. The band had made a record, and after we’d listened to it, we had to set up a meeting immediately. I have a great feeling about our new band. Anthony had recorded with Hiili Hiilesmaa before, and the rest of us have known each other for years. It feels as if all the stars have finally aligned.“



Bereits Anfang Februar mietete sich die Band in dem bekannten Finnvox Studios in Helsinki ein, um die Basics aufzunehmen und danach wurde in Hilli ´s eigenem Studio in Hämeenlinna weiter an Details gebastelt. Die hörbaren musikalischen Wegweiser zeigen auf die Blütezeit des alternativen Rock hin, nehmen eine nonchalante Verbeugung vor den Ahnen aller Heavy-Bands, mit einer Prise wehmütigen Psychedelic. Magnetisch melodisch, verspielt, mitreißend unbeschränkt und durchdrungen von den leidenschaftlich-melancholischen Übergriffen des Sängers Anthony, liefert FLAT EARTH im selben Paket beides – die Schöne und das Biest.



Gas und Niclas robustes, aber subtiles rhythmisch-dynamisches Arbeiten, ebnen den perfekten Laufsteg für Linde´s Gitarrensoli und Anthonys rührseligen Gesang, der dem Sound der Band einen Hauch mürrischer Verzweiflung verleiht, der sie von jeder anderen Band unterscheidet.

Die erste Single “Blame” premiert am 27.04. auf Radio Rock in Finnland und ist ab 30.04. überall digital erhältlich!

FLAT EARTH ON THE WEB:

https://flatearth.band/