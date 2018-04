Radio Haze: Studio-Videotrailer, VVK von “Mountains” Tourdates bestätigt!

Nachdem das erste Video (“From Birth To Cemetery”) des neuen Albums an den Hörer gebracht wurde, haben RADIO HAZE erfolgreich ein allgemeines Verlangen

nach mehr und mehr ihres brillanten, einzigartigen Retro-Rocks ausgelöst.

Die Band beschenkt uns nun mit dem Privileg eines Blickes hinter die Türen ihres “natürlichen Habitats”,

wie die drei Musiker das Slash Zero Studio in Abensberg selbst nennen, und

veröffentlichen in Form eines eindrucksvollen Studio-Trailers ein Making-of zur Produktion des neuen Albums “Mountains”,

das am 4. Mai erscheint. Und ganz nebenbei verkünden die Jungs noch das Sahnehäubchen auf der Torte:

Der Pre-Sale startet jetzt digital auf allen Plattformen und physisch zuerst auf Bandcamp: https://radiohaze.bandcamp.com/album/mountains!

Das mit voller Vorfreude erwartete Haze-Rock-Meisterstück ist erhältlich als CD im schicken DigiPack, digital und auf Vinyl im wunderschönen Gatefold.

Und es kommt noch besser: Ebenfalls auf Bandcamp werden RADIO HAZE eine streng auf 100 Stück limitierte,

handsignierte Special Edition der LP auf prachtvollem MARBLED GOLD VINYL anbieten.

Außerdem sind RADIO HAZE voller Extase, ihr “Neugeborenes” auf die Bühne zu bringen, wie die ersten Tourdaten für 2018 unter dem Trailer zeigen!

“RADIO HAZE furzen nicht. RADIO HAZE klingen – dynamisch, räumlich und lebensecht!”

RADIO HAZE auf Tour im Sommer

21.04. Regensburg – Alte Mälzerei – Heimspiel-Festival,

04.05. Abensberg – Gleis 1 – Offizielle Release-Party

19.05. Gaspoltshofen (AT) – Spielraum

24.05. Nürnberg – MUZ – Bandkarussel

30.05. Lauterhofen – Lauteracher Hof – Hoffest

01.06. Kelheim – JUKUU Festival

21.07. Enzenreuth – Rock Am Rothenberg

11.08. Bad Neustadt a.d. Saale – Juze – Sommerfestival

18.08. Nordheim am Main – Skate N Rock Festival