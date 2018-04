Bluesrock uncut: The Blue Poets starten “Live Power” Pre-Sale

Bewunderte Blues-Klänge in grandioser Neuauflage: The Blue Poets öffnen endlich die Tore zum langersehnten Pre-Sale von “Live Power” – einem Album, das seinem Namen ohne Abstriche gerecht wird – und verwöhnen uns nebenbei noch mit einem brandneuen Video mit charmantem Edutainment-Charakter.

Im Video werden erste Einblicke in die Entstehung der abwechslungsreichen Live-Perle gewährt. Die Band um Marcus Deml gibt dem Bluesrock darauf neue, hochenergetische Facetten mit und widmet ihm ein Manifest, das technisch einer Studioaufnahme das Wasser reicht – mit einem schönen Spritzer Leben darin! Jede der mal verspielt-sanften, mal feurig gehämmerten Gitarrennoten wird präzise auf den Punkt gebracht und von handfesten Bass- und Drum Lines authentisch untermalt. Eingebettet ist das Ganze in einen fabelhaft räumlichen und dynamisch absolut überzeugenden Klang.

Das Highlight: Wer bei der Pre-Order zugreift, wird schon am 10. April – drei Tage vor dem offiziellen Release! – neben dem voller Vorfreude erwarteten Album mit einer Reihe zusätzlicher Goodies verwöhnt! Das großzügige Bundle beinhaltet die Live-Darbietung von vier brandneuen und acht bewährten Songs, ein high quality Digipack mit 16-seitigem Booklet, das offizielle Tour-Poster und ein originales Marcus Deml Signature Plektrum. Mit einem Autogramm vom King of Tone himself ist das Pre-Order-Paket perfekt und lässt jeden Bluesrock-Fan auf Wolke 7 schweben!

Wer jetzt neugierig geworden ist, kann ab sofort einfach hier mal reinschauen, um sich einen Eindruck

von dem feinen Päckchen zu verschaffen:

https://www.triplecoilmusic.com/component/hikashop/product/102-the-blue-poets-live-power

Hier geht’s zum angesprochenen Video, wo es auch bereits einige Originaltöne aus “Live Power” zum Reinschnuppern gibt:

https://www.youtube.com/watch?v=tv5g82V47mY

Marcus Deml solo auf Tour

04. April 2018 – Gary Moore Memorial Concert – Budapest/Ungarn

THE BLUE POETS auf Tour

13. April 2018 – Torgau – Kulturbastion

14. April 2018 – Treibsand – Lübeck

21.April 2018 – Essen – Zeche Carl/Kaue

28. April 2018 – Hamburg – Knust

04. Mai 2018 – Unna Lindenbrauerei/Atelier

05. Mai 2018 – Köln – Kantine/Yardclub

11. Mai 2018 – Berlin – Quasimodo

18. Mai 2018 – Osnabrück – Maiwoche/Marktplatz

14. Juli 2018 – München – Andechsel Zelt/Tollwood

21. Juli 2018 – Balge – Rock das Ding

*NEU* 08. September 2018 – Mannheim Guitar Summit

05. Oktober 2018 – Zülpich – Live Proberaum

06. Oktober 2018 – Ulft (NL) – DRU Cultuurfabriek

13. Oktober 2018 – Esslingen – Dieselstrasse

*NEU* 10. November 2018 – Baden Baden – Blues Club