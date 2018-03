Düsterlust verkünden das Ende der Zeit

Die Wälder des Odenwalds strahlen Ruhe und Geborgenheit. Doch da erklingen Töne noch nicht ganz definierbar aber dann wird’s deutlicher eine Akustische Gitarre und eine Stimme die einem Engels Chor gleichen. Doch die Botschaft die sie uns bringen wird das letzte was wir vernehmen werden. Denn „At the End of Time“ so lautet das Stück & Titel der kommenden EP von Düsterlust.

Düsterlust das ist Regina Beatrix Philip & Heiko Seibert. Vor acht Jahren aus dem Odenwald entsprungen riefen Phillip & Heiko Seibert die Band ins Leben. Gesanglich erhielten sie 2014 gewaltige Unterstützung durch Sopranistin Regina Beatrix. Noch im selben Jahr konnten ihre musikalischen Ideen in Form ihres ersten Album „Unveil the Beauty“ umsetzen. Einen herben Rückschlag gab’s aufgrund eines Namensstreites der die sie dazu zwang ihr Album aus dem Handel zu nehmen & ihre Präsens im Netz komplett zu kappen. Das Ende? Na von wegen vor 3 Jahren erschienen die Hessen wieder auf der Bildfläche mit neuen Namen „Düsterlust“ & ihren neu gewonnenen Zweit Mann an der Gitarre Michél. Nun ging es für die Band aufwärts ein Vertrag beim Label FemMeropa dieses veröffentlichte ein Re-Release des ersten Album mit dem Titel „Düsterlust“. Dieses wurde auf zahlreichen Bühnen umgesetzt was auf große Resonanz stieß. Letztes Jahr verließ Gitarrist Michél die Band. Nun im Jetzt angekommen ist Düsterlust als Trio unterwegs & arbeiten an ihrer kommenden EP „At the End of Time“. Warten wir was da noch auf uns zukommt aus dem Odenwald.

Zu „At the End of Time“ gibt’s es ein sehr aufwendiges und schön trauriges Video zu sehen