Wie bereits geheimnisvoll angkündigt wird es ende des Märzes ein neues Machtwerk der Schamanischen Omnia das Licht dieser Welt erblicken.

Einblicke in „Reflexions“ so der Titel gibt es mit dem Stück und dem dazu entsprechenden Video „Suck my Flute“

Taucht ein und lasst euch entführen ins schamanische Reich Omnias