Kind Kaputt – Die Meinung der Einzelnen (VÖ 18.01.2018)

verfasst von Marco Capgras

Kind kaputt? Nie gehört. Kein großes Infoblatt dabei. Also mal rein hören. Oh, wenn das mal nicht nach den ´8 Kids‘ hier aus Darmstadt klingt. Beim ersten Hören denke ich mir noch, naja, ein bisschen zu glatt und sauber aufgenommen. Aber schon beim zweiten Durchgang haben mich die Jungs aus Mannheim gepackt. „Sterben auf Zeit“ ist ein verdammt starker Song. Würde ich mir noch wie vor 20 Jahren Mixtapes zusammenstellen, wäre dieser auf beiden Seiten enthalten. Grund genug die Band mal in die Suchmaschine einzugeben. „Die Meinung der Einzelnen“ erscheint nur als CD und wird wohl tatsächlich von der Band selbst veröffentlicht. Also wenn sich da mal nicht noch ein Label findet, das dieses Teil als Vinyl-EP rausbringt, dann weiß ich auch nicht. Post-Punk ist im Moment ja gerade sehr angesagt. Den Vorteil, den ´Kind Kaputt´ meiner Meinung nach haben, ist der Gesang, den man sofort wieder erkennt. Da wird nicht nur gebrüllt, wie man das von Bands wie Fjort kennt, sondern die Stimme gekonnt eingesetzt. Ich bin mir sicher, dass wir von dieser Band noch einiges zu hören bekommen werden. Muss ich mir auf jeden Fall mal live angucken.

Fazit: Starkes Debüt, die Band sollte man im Auge behalten!