Lyric-Video zu “Infernal Overdrive”

Am Freitag, den 12. Januar, ist es so weit, dann erscheint das neue Album von White Wizzard. Die Band freut sich, heute schon das neue Lyric-Video zu ihrem Titeltrack “Infernal Overdrive” präsentieren zu können.

Fans haben lange auf das Comeback-Album ihrer Metal-Helden White Wizzard warten müssen, die letztes Jahr ihr Line-Up mit der Rückkehr von Sänger Wyatt “Screaming Demon” Anderson und Gitarrist James J. LaRue wieder komplettiert haben. Das weiß auch die Presse zu schätzen, die der Band attestiert, nicht nur mit den zu erwartenden True Metal-Zutaten aus allen Zylindern zu feuern, sondern während des über einstündigen wilden Ritts auch Ausflüge in Richtung Rush, Led Zeppelin oder Metallica zu wagen und damit ihr Repertoire an Einflüssen und Stimmungen deutlich zu erweitern. Abgerundet und eingefangen wurde die gereifte Musikalität White Wizzards durch Ralph Patlan (Megadeth, UFO), der das Album produzierte.

“Wir freuen uns riesig, einen weiteren Song aus unserem Album mit diesem Lyric-Video von LaRue vorstellen zu können. Die Lyrics sind als eine Art sarkastischer Kommentar auf die Moderne zu verstehen… wir schauen zu, wie Technologie und Idiotie zu einem höllisch unterhaltsamen Ritt verschmelzen, während die Menschheit geradewegs den Abgrund hinuntergespült wird”, erklärt Jon Leon. “Der Song kommt eine Spur heavier daher und Wyatt singt sich den Arsch ab.

Wir sind wirklich sehr stolz auf das Album und können es kaum erwarten, es mit unseren Fans zu teilen. Ab Mittwoch werden wir ein paar besondere Shows spielen und sind sehr glücklich darüber, Devil’s Cut-Axtschwinger Will Willner an der zweiten Live-Gitarre bestätigen zu dürfen. Er und LaRue ergänzen sich perfekt und formen ein starkes Tandem!”

Damit nicht genug, haben White Wizzard bereits ein offizielles Video zu ihrem epischen Track “Chasing Dragons” im Kasten, das in Kürze veröffentlicht werden soll.

“Infernal Overdrive”, das vierte Album der Band, wird auf allen digitalen Plattformen sowie auf CD und Gatefold Double Colored Vinyl (in Orange im Handel oder in Weiß exklusiv über Band & Label). Hier kann vorbestellt werden: www.m-theoryaudio.com/store

White Wizzard werden eine Handvoll spezieller Shows im Südwesten der USA als Kick-off zur Veröffentlichung von “Infernal Overdrive” sowie einen Showcase-Gig in London am 31. März spielen.

10. Januar – The Whisky – W. Hollywood, CA

11. Januar – Brick By Brick – San Diego, CA*

12. Januar – The Beauty Bar – Las Vegas, NV*

13. Januar – Karman Bar – Laguna Niguel, CA*

14. Januar Club Red Mesa AZ * Support Novareign

31. März Underworld London UK