Der Fluch des Drachen Ankündigung für was besonderes

Ist es ein Vogel? ist es ein Flugzeug? Nein es ist ein Drache der zusammen mit sieben Raben auf Reisen geht und in dem Dorf Neunkirchen sich auch niederlässt. Liebe Bürger von Neunkirchen was einst nur auf einer Musik Platte ward kommt nun zu euch auf die Bühne der Gebläsehalle. Das erste Fantastical der Welt aus der Feder des Fantasie Geschichten Schreiberlings Markus Heitz die musikalische Untermalung dieser Geschichte bietet niemand geringeres als Corvus Corax die Könige der Spielleute. Wo wir gerade davon sprechen sie bringen nicht nur die Musik auf die Bühne sie wirken selbst auch mit so verkörpert Castus den König Phillip der Schöne, Norri ist ein Magier namens Alchemos, und Frick ist der Krieger Leander.

Der Titel verheißt Großes so bedarf es selbst verständlich auch einer großen Stimme. Der Erzähler der uns in diese Welt

mitnimmt ist Johannes Steck bekannt aus Film und Fernsehen aber vor allem durch seine Beiträge bei unzähligen Hörbüchern. So erfreut euch liebe Leute auf bekannte Gesichter der Musik und Musical Szene die flammend mit dabei sind. Marcus Gorstein (spielte den Jesus in Jesus Christ Superstar) Katja Moslehner (ehemalige Sängerin bei der Folk Gruppe Faun) uvm.

Also seid dabei am 23 Februar 2018 in der Gebläsehalle in Neunkirchen wenn die Stunde des Drachen schlägt.