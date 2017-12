Corvus Corax & Fairytale 22 & 23.12 in Passionskirche Berlin

Es ist eine langjährige Tradition in der deutschen Mittelalterszene und auch weit darüber hinaus: Jedes Jahr um die Weihnachtszeit geben sich Corvus Corax die Ehre in der Berliner Passionskirche – für Fans immer eine geschätzte Gelegenheit, die “Könige der Spielleute” ein letztes Mal im alten Jahr zu erleben, und für viele Berliner fester Bestandteil des Jahresausklangs. Doch durch die kalten Winternächte wollen selbst mächtige Raben nicht immer allein fliegen für einen märchenhaften Sommerhauch sorgen dieses Jahr

Fairytale mit ihren verspielten Folk-Liedern und -Geschichten als Supportband. Am 22. und 23.Dezember werden Fairytale das Publikum mit ihrer musikalischen Bühnenshow in der Passionskirche empfangen und auf Corvus Corax einstimmen – wer sich also sowohl von zarten Elfenklängen als auch von Trommeln und Dudelsäcken in die Weihnachtstage schicken lassen möchte: Tickets für den musikalischen Doppelschlag gibt es hier.

Infos für Besucher mit Handicap zur Passionskirche gibts hier:

http://www.new-metal-media.de/index.php/passionskirche-berlin/