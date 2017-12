Ein neues Indoor Festival öffnet im Januar seine Pforten. Am 20.01.2018 findet im hessischen Glauburg zum ersten Mal das DEMON’S FEST statt. Folgende Bands werden in der Sporthalle Glauburg am Start sein:



ODIUM

CREANNA

HOUDINI SOCIAL CLUB

METAL ATTACK

Weitere Informationen sowie die Running Order erfolgen in Kürze.