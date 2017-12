Comaniac auf Europatour mit Dr. Living Dead

Das Schweizer Thrash-Kommando Comaniac beginnt das neue Jahr, wie es sich gehört – nämlich mit der Zerstörung europäischer Clubs. Als Support für Dr. Living Dead werden die Live-hungrigen Maniacs ab Ende Januar insgesamt 17 Städte unter Beschuss nehmen.

Die Band dazu:

„Während sich ein für uns grossartiges Jahr langsam dem Ende zuneigt, sind wir mehr als begeistert ankündigen zu können, dass wir im Januar und Februar 2018 Dr. Living Dead auf ihrer Europa Tour supporten werden. Gemeinsam mit Rezet wird dieses Line Up zeigen, dass Thrash Metal 2018 lebendiger denn je ist. Wir freuen uns darauf in viele großartige Locations und Städte zurückzukehren aber auch viele neue Bühnen zu zerlegen. Man sieht sich, Thrash Maniacs!“

25.01.2018 (DE) BERLIN | Musik und Frieden (black room)

26.01.2018 (DE) HAMBURG | Hafenklang

27.01.2018 (DK) ESBJERG | Konfus

28.01.2018 (DE) HANNOVER | Mephisto

29.01.2018 (DE) WIESBADEN | Schlachthof

31.01.2018 (NL) EINDHOVEN | Dynamo

01.02.2018 (GB) LONDON | The Underworld

02.02.2018 (BE) ROESELARE | De Verlichte Geest

03.02.2018 (DE) LINGEN | Alte Schlachthof

04.02.2018 (NL) ROTTERDAM | Baroeg

05.02.2018 (CH) ZURICH | Werk 21

06.02.2018 (DE) MUNICH | Backstage

07.02.2018 (AT) VIENNA | Viper Room

08.02.2018 (CS) PRAGUE | Underdogs