Nord mit neuem Musikvideo „Remake“

NORD aus Kroatien veröffentlichen mit dem Video zu ihrer neuen Single “Remake” das fünfte Video von ihrem im April über Geenger Records veröffentlichten Debüt “Play Restart”, das in relativ kurzer Zeit eine beachtliche Zahl an positiven Rezensionen quer durch Europa und darüber hinaus erhielt.

Die Band zum Video: “‘Remake’ ist ein Werk des jungen Filmemachers David Šegić, der zuvor schon mit der Band für das Video zum Song “Shadows” zusammengearbeitet hat. Den Hauptcharakter im Video spielt Elvia Nacinovic, eine Meisterin der italienischen Schauspielkunst vom kroatischen Nationaltheater Ivan Zajc in Rijeka.

Sie spielt eine Frau mittleren Alters, die auf dem Dachboden etwas verstauen will, das sie nicht mehr im alltäglichen Leben benötigt. Sie öffnet eine alte Truhe und findet darin etwas aus ihrer Vergangenheit, das sie an glücklichere Zeiten erinnert. Dieser Moment jedoch wandelt sich zu einem unerklärlichen Gefühl der Angst, das sie in eine dunkle Ecke des Dachbodens ruft. Dort findet sie einen Kokon, aus dem eine Kreatur schlüpft, die ihr eigenes Ego darstellt. Durch dieses Aufeinandertreffen erfährt sie gleichzeitig ihre eigene Wiedergeburt.”