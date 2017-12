Jen Majura zollt Chuck Norris

Chuck Norris fällt nicht, er attackiert den Boden! Er kann im Karussell überholen, im Stehen sitzen, seinen Namen in Beton pinkeln und Fische ertränken. Chuck Norris feiert auch keinen Geburtstag, sein Geburtstag feiert ihn – das weiß auch Gitarren-Kamikaze JEN MAJURA, die der Action-Legende jetzt in ihrem neuen ENGL-Playthrough zu “Like Chuck Norris” huldigt.

Der Song stammt aus ihrem Soloalbum “InZENity” was vor 5 Tagen erschien und liefert astreinen 80s Hard Rock, der mit einem dermaßen catchy Refrain bewaffnet selbst Herrn Norris ein breites Grinsen ins Gesicht meißeln dürfte. Perfektes Earcandy für die Fete am Wochenende also! Aber Vorsicht, auch Chuck Norris schmeißt gerne Parties – 200 Meter weit!

“InZENity” steht in den Läden und überall zum Download und Stream bereit!