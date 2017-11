Die Kneipenterroristen Live

Alle Jahre wieder kommt Herr Remedy mit seinen Terroristen auf die Erde nieder und das im wahrsten Sinne in Adventszeit sind die Kneipenterroristen unnerwegs um jetzt keine Weihnachtsliedern zu trällern keine Sorge aber so ein willkommene Abwechslung in dieser Zeit also nichs wie hin.

01.12.17 Cuxhaven – Franzler Musikbar

02.12.17 Flensburg – Roxy

08.12.17 Lübeck – Die Halle

09.12.17 Heide – Westcoast

03.03.18 Coppengrave – CheckPoint

07.04.18 Cuxhaven – Franzler Musikbar

05.05.18 Neu Wulmstorf – Metal Bash

01.06.18 Berlin – Wendenturm Köpenick

11.08.18 Fehrbellin – Rocknacht