Stray Train Video zu „Heading For The Sun“

Nach unermüdlichem Touren, u.a. mit Blues Pills und Kadavar, und etlichen europäischen Festivalauftritten, präsentiert die slowenische Heavy-Blues-Dampfmaschine Stray Train nun nach dem Lyric-Video zur ersten Single „Days Gone“ mit “Heading For The Sun” ihr erstes offizielles Video. Der Song stammt von dem in Kürze erscheinenden Zweitling “Blues From Hell” (24.11.2017) und repräsentiert das Album wie kein anderer, wie Gitarrist und Songschreiber Boban Milunovic erklärt:

“’Heading for the Sun‘ ist ein Song über bedingungslose Liebe. In negativen Zeiten wie heute scheinen Worte wie die aus John Lennons ‚All you need is love‘ wichtiger denn je. Als wir mit der Arbeit an unserem neuen Album anfingen, stach das Eröffnungsriff für diesen Song irgendwie hervor. Es repräsentiert unser neues Album in allen musikalischen Aspekten und hat all die Zutaten, die Stray Trains Musik zu dem machen, was sie ist. Es versteht sich von selbst, dass wir direkt ziemlich sicher waren, dass dies der Song für das erste Video der Band werden würde. Die Idee fürs Video selbst kam uns spontan und da Luka (Gesang) ein leidenschaftlicher Custombike-Schrauber ist, war eine Storyline, die die Lyrics visualisiert, naheliegend.”

Dabei war der Videodreh eine persönlich wie spirituell wichtige Erfahrung für die Band:

“Wir haben das Video in der Nähe von Split (Kroatien) mit einer sehr talentierten Regisseurin (Marcela Zanki) gedreht. Wir gaben ihr einfach nur die Grundidee, der Rest ist komplett von ihr. Auf der spirituellen Ebene hätte die Location nicht besser ausgewählt sein können. Als wir an diesem brüllend heißen Septembermorgen früh um 7 Uhr ankamen, begriffen wir, dass vor nicht allzu langer Zeit zwei verschiedene ethnische und religiöse Gruppen sich dort in einem sinnlosen, jedoch sehr blutigen Krieg bekämpften. Es war überhaupt nicht geplant, aber nun hat das Video auch noch eine tiefere symbolische Bedeutung für die Band.”‘



“Blues From Hell” erscheint am 24.11.2017 via SAOL auf CD, Vinyl und als digitaler Download.