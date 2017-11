The Book Of Souls Live Chapter Premiere auf Youtube

The Book Of Souls: Live Chapter feiert am 11. November Premiere auf Youtube – Als Dankeschön an ihre Loyalen Fans auf der ganzen Welt, werden Iron Maiden den kompletten Konzertfilm kostenlos streamen. In diesem Sinne: Bier kaltstellen, die Boxen zum Glühen bringen und die The Book Of Souls Tour vom heimischen Sofa aus genießen!



Details zum Event:

Wann? Am Samstag, den 11. November

um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit

Wo? www.youtube.com/ironmaiden

Tracklist:

If Eternity Should Fail – Sydney, Australia

Speed of Light – Cape Town, South Africa

Wrathchild – Dublin, Ireland

Children of the Damned – Montreal, Canada

Death or Glory – Wroclaw, Poland

The Red and the Black – Tokyo, Japan

The Trooper – San Salvador, El Salvador

Powerslave – Trieste, Italy

The Great Unknown – Newcastle, UK

The Book of Souls – Donington, UK

Fear of the Dark – Fortaleza, Brazil

Iron Maiden – Buenos Aires, Argentina

Number of the Beast – Wacken, Germany

Blood Brothers – Donington, UK

Wasted Years – Rio de Janeiro, Brazil

„The Book Of Souls: Live Chapter“ wird ab 17. November als Limited Edition Deluxe 2CD Hardcase Book, als reguläres 2CD-Album, als Triple Black Vinyl LP und als digitaler Download erhältlich sein. Einen digitalen Download des Konzertfilms wird es ebenfalls zu kaufen geben. Vorbestellen könnt ihr hier: http://ironmaiden.com/livechapter/