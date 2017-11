Stray Train: Album-Trailer zu „Blues From Hell“

Nachdem STRAY TRAIN 2016 mit ihrem energiegeladenen Debüt „Just ‘Cause You Got The Monkey Off Your Back Doesn’t Mean The Circus Has Left Town“ zuerst in der heimischen slowenischen, dann der gesamteuropäischen Heavy-Blues-Szene wie eine Bombe einschlugen, bringen sie jetzt ihren zweiten Dampfhammer auf die Gleise. Für diejenigen unter euch, die bisher nicht die Gelegenheit hatten, sich bei einem der diesjährigen Festivals oder der 2016er Tour als Support von Blues Pills und Kadavar von diesem Blues-Express überrollen zu lassen: Jetzt ist es an der Zeit, Kohlen zu schaufeln und den Kessel anzuheizen! Mit „Blues From Hell – The Legend Of The Courageous Five“ halten Stray Train ab 24.11.2017 auch an eurem Bahnhof, also schaut und hört schnell in den Video-Teaser zum Album rein, bevor der Schaffner eure Fahrkarten sehen will!

“Blues From Hell” wurde in den niederländischen Wisseloord Studios aufgenommen, wo unter anderem auch Depeche Mode, Queen, und U2 einige ihrer bekanntesten Stücke kreierten, und von Ronald Prent gemixt, bekannt durch seine Arbeit für die bereits erwähnten Depeche Mode, aber auch Rammstein oder Queensryche. Das Album kommt als Gatefold-CD und Doppel-LP, im coolen Retro-Look.