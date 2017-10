Zweites Infernotion Album erste Details

Das zweite INFERNOTION Album „Habits“ wird am 15.12.2017 veröffentlicht. Die Black Metal One-Man-Show um den einstigen Burning Cross Screamer und Gitarristen Peisestratos gibt in diesem Zusammenhang erste Details bekannt: Den Fünfsaiter übernimmt einmal mehr der MYTHERINE-Basser Sven. Das Album-Cover stammt aus der Hand von Kossi, der bereits für das Artwork Debüt „Reborn Into Death“ verantwortlich war

.

Die Tracklist von „Habits“ liest sich wie folgt:

1) Revelation

2) Center of the World

3) Waiting for Nemesis

4) Viscious Wishes

5) Master of Hypocrites

6) Uniform Will

7) Defective Instinct

8) Profit for the Prophet

9) Evil Incarnate