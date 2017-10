Da kommt was auf euch zu

In einer Zeit als die alten Götter herrschten erhob sich aus der Asche ein Magazin was die Welt in Atem halten und aus der Menschen Gedächtnis nie entweichen sollte. Ein toller Beginn gell? finde ich auch es gibt frohe Kunde liebe Freunde von New Metal Media und welche die es noch werden wollen. Solange schon unser Magazin auf dieser Erdenscheibe verweilt gab’s ja schon vieles was den Menschen Freude bereitete Shirts, Aufkleber mit den unterschiedlichsten Motiven und natürlich Flyer. Aber nun ist die Zeit angebrochen einen unentdeckten Pfad einzuschlagen und den treuen Gefährten/innen unserer Mission einen weiteren Schatz der Freude zu offenbaren. Und zwar Buttons in wunderbarem Schwarz auf Weiß um die 55 mm groß. Nun fragt ihr euch für wie viel Taler ist dieser zu haben? Für 1,50€ der Erlös kommt zu 100% „Inklusion muss laut sein“ zugute.

Und jetzt die wohl wichtigste Frage wo kann man diesen erwerben?

Die erste Gelegenheit dazu habt ihr am 28 Oktober wenn die Erfinder des Sesam & des Mosh

Im Gloria Kulturpalast in Landau mit Storm & Trance Mission ihren für dieses Jahr letzten Gig zocken.