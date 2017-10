Die Thrasher Endlevel feiern Album Release im November

Am 4 November 2017 veröffentlichen die Albstädter Death/Thrasher ENDLEVEL ihr lang erwartetes Debütalbum „Time To Kill“. Die dazu gehörige Release Party findet am selben Abend im Sonnenkeller Balingen statt.

ENDLEVEL zeigen dem Rest der Metal-Welt, wie man mit brachialem, unbarmherzigen und fetten Sound auftrumpfen kann. Irgendwo in der Schnittmenge zwischen der Unbekümmertheit von ANTHRAX und MALEVOLENT CREATION sowie der Urgewalt von BOLT THROWER angesiedelt, konnten die fünf Schwaben bereits in vielen Konzerten ihre Klasse beweisen, unter anderem beim OUT & LOUD Festival 2016.

Passend dazu veröffentlicht die Band das Lyric-Video zum Titeltrack.

Seht das Video hier:

Endlevel Line Up:

Ken Ratheiser (Lead Guitar, Vocals)

Robin Willkommen (Rhythm Guitar)

Jonas Frey (Drums)

Saša Tripković (Bass)

Robin Richard (Lead Vocals)

https://www.facebook.com/endlevelband/

Hier kann man das Album vorbestellen:

https://play.google.com/store/music/album/Endlevel_Time_to_Kill?id=Buncvu7ezisodtgrp7ilqw7voai