Cryptex: “Rain Shelter Sessions” Part 3 und Digital-EP ab jetzt erhältlich!

Aufgrund des Fan-Echos auf die Videos der “Rain Shelter Sessions” wurden diese nun speziell zur VÖ als Digital-EP neu gemastert und sind ab sofort in allen Stores und bei allen Streaming-Plattformen verfügbar.

“All right, come on everybody. Let’s do it one more time!”, schmettert Sänger Simon Moskon vor dem rockigen Finale des brandneuen CRYPTEX-Songs “Ribbon Tied Swing“ ins Mikro. Der Track ist nicht nur der zweite brandneue Song der Band seit Veröffentlichung des Erfolgsalbums “Madeleine Effekt“ – das dazugehörige Live-Session-Video ist auch der dritte und (vorerst) letzte Teil der “Rain Shelter Sessions”, für die sich die drei Jungs vor Beginn ihrer aktuell laufenden “Anthems Of Glory“-Tour ins Studio zurückzogen hatten:

Zum neuen Video „Ribbon Tied Swing“ auf Youtube:

Nach dem epischen Cover von SAVATAGEs “Gutter Ballet“ und dem mystischen, melancholisch beschwingten “Closer” rundet mit „Ribbon Tied Swing” nun ein Song die Live-Studio-Sessions ab, der jenen genialen Mix aus Rock, Alternative sowie Einflüssen aus Folk und Progressive aufzeigt, den Cryptex sich erfolgreich zum Markenzeichen und Alleinstellungsmerkmal gemacht haben. Diese Band lässt sich nicht einfach in eine Schublade stecken – und stellt mit diesen Tracks einmal mehr eindrucksvoll ihren Facettenreichtum unter Beweis.

Und genau aus diesem Grund haben Cryptex alle drei Songs noch mal auf einer digitalen EP vereint und verewigt. “Rain Shelter Sessions, Part 1-3″ ist in einer speziell dafür gemasterten Fassung ab sofort im digitalen Handel und auf allen Streaming-Plattformen erhältlich.

Wer sich “on the road” von all dem überzeugen will, der sollte sich ranhalten, in einigen Städten werden die Tickets bereits knapp.

CRYPTEX

Anthems of Glory Tour 2017

20.10.2017 – Mannheim, 7er Club

21.10.2017 – Mainz, Alexander The Great

24.11.2017 – Hamburg, Marias Ballroom

25.11.2017 – Braunschweig, Barnaby’s

02.12.2017 – Kassel, Fiasko

08.12.2017 – Fürth, Kofferfabrik

09.12.2017 – Bamberg, Live Club

10.12.2017 – Augsburg, Spectrum