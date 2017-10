Katla präsentieren ihren dritten Ausbruch Dulsmál”

“ ‚Dulsmál‘ war der letzte Song, den wir für das Album geschrieben haben. Die meisten Songs entstanden, indem Ideen über das Internet ausgetauscht wurden, da Einar während dieser Zeit hauptsächlich in Norwegen lebte und ich in Island war. Ich hatte diese Idee für ein Eröffnungs-Riff und eine Gesangsmelodie, die ich an Einar schickte und er machte sofort einen halben Song, indem er eine Strophe und einen Mittelteil ergänzte. Die Gesamtstruktur des Songs wurde dann allerdings nicht fertig, bevor wir uns in einer Garage in Reykjavík trafen und den Mittelteil einfach jammten. Aber als der Song im Studio begann, Form anzunehmen, hatten wir das Gefühl, dass wir ein kleines Outro ergänzen wollten, und Einar und unser Produzent Halldór kreierten diese wundervolle verlangsamte Alternativ-Version des Refrains.