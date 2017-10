Cocker Rocks: Neues Live-Album Neue EU-Tourdates 2018

COCKER ROCKS

“Mad Dogs Unchained” Tour 2018 Dates: 20.02.2018 – (UK) London, Nell´s Jazz & Blues

22.02.2018 – (DE) Bensheim, Musiktheater Rex

23.02.2018 – (DE) Worpswede, Music Hall

24.02.2018 – (DE) Erfurt, HsD

25.02.2018 – (DE) Plauen, Malzhaus

26.02.2018 – (DE) Berlin, Columbia Theater

28.02.2018 – (DE) Hamburg, Downtown Bluesclub

01.03.2018 – (DE) Dresden, Alter Schlachthof

02.03.2018 – (DE) Hannover, Capitol

03.03.2018 – (DE) Freiburg, Jazzhaus

04.03.2018 – (DE) Stuttgart, Im Wizemann

05.03.2018 – (DE) Bonn, Harmonie

07.03.2018 – (NL) The Hague, Paard van Troje

08.03.2018 – (NL) Den Bosch, Oranjerie

09.03.2018 – (NL) Rijssen, Lucky Live

10.03.2018 – (NL) Vlissingen, CCXL

11.03.2018 – (NL) Leeuwarden, Neushoorn

13.03.2018 – (NL) Utrecht, Tivoli Vredenburg

Live-Setlist: Cry Me A River

Feelin‘ Alright

Delta Lady

Many Rivers

Come In Peace

You Can Leave Your Hat On

You Are So Beautiful

Up Where We Belong

Shelter Me

Hitchcock Rail

7 Days

When The Night Comes

Unchain My Heart

With A Little Help From My Friends +SURPRISES