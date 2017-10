Der Fluch des Drachen Infos Trailer & Tourdaten

Es geht weiter mit Informationen zu den Live Shows unseres Fantasticals DER FLUCH DES DRACHEN.

Heute möchten wir Euch alle Personen vorstellen, die LIVE dabei sein werden. Plus eine Kurzinfo über den Autor Markus Heitz.

Die Infos dazu findet ihr auf der Seite Fluch „Der Fluch des Drachen Die Mitwirkenden“

07.12.17 Hannover, Theater am Aegi

08.12.17 Erfurt, Alte Oper

09.12.17 Dresden, Alter Schlachthof

10.12.17 Leipzig, Haus Leipzig

29.12.17 Augsburg, Kongress am Park

22.02.18 Würzburg, Posthalle

23.02.18 Neunkirchen, Gebläsehalle

24.02.18 Düsseldorf, Capitol-Theater

25.02.18 Wacken, Wacken Winter Nights

01.03.18 Flensburg, Deutsches Haus

Tour wird weiter fortgesetzt

Tickets unter: http://www.eventim.de/Tickets

Vielleicht kann sich nicht jeder sofort etwas unter einem Fantastical vorstellen, doch es trifft den Kern: „Der Fluch des Drachen“ vereint die Opulenz eines energetischen Musicals mit der Fantasie und Dramatik einer fulminanten Fantasy-Geschichte. Der packende Plot des Fantasticals „Der Fluch des Drachens“ stammt von keinem Geringeren als Markus Heitz. Heitz zählt mit einer Gesamtauflage von 4,6 Millionen Büchern zu den populärsten Phantastik-Autoren des Landes. Von seinen über 40 Romanen standen mehr als die Hälfte auf der SPIEGELBestsellerliste. „Der Fluch des Drachen“ ist eine geheimnisvolle Fantasy-Story um Ehre und Schurkerei, Treue und Verrat, Glauben und Macht. Am Ende geht es um das größte Abenteuer, das Menschen seit je her zu bestehen haben: Das Abenteuer der Liebe. Der Erzähler der Geschichte ist der Schauspieler Johannes Steck. In der Fantasy-Gemeinde ist er eine feste Größe, weil er viele Genre-Romane und – Serien für Hörbücher eingelesen hat, meist in seinem eigenen Tonstudio. Er ist zudem der Erzähler des berühmten Kaltenberger Ritterturniers.

Musikalisch wird die spannende Geschichte von der bekannten Mittelalterband Corvus Corax umgesetzt. Epische Elemente und Klangcollagen, die an Soundtracks erinnern, treffen hier auf authentische Musik des tatsächlichen Mittelalters und diese wieder auf popmusikalische Strukturen und Melodiebögen aus der Jetztzeit, wie man sie von der Band noch nie gehört hat. Corvus Corax waren immer schon bereit Neues zu wagen, so kam es seinerzeit u.a. auch zur Zusammenarbeit mit dem berühmten Filmkomponisten Hans Zimmer. Produziert wurde das Album zu „Der Fluch des Drachen“ von Ingo Politz (ehemals Vallicon) und Marcus Gorstein. Natürlich muss dieses Fantastical auf die Bühnen. Corvus Corax und ihr auf jeder Position optimal besetztes Ensemble starten im Winter 2017/18 die erste „Der Fluch des Drachen“ Tournee. Neben Johannes Steck, der die Geschichte des Schmieds Adamas live erzählt, treten Corvus Corax und viele fantastische Gäste mit eindrucksvollen Musik- und Gesangseinlagen auf, die dieses Fantastical zu einer eindrucksvollen Live-Show machen.

Nicht alle Interpreten, die auf der CD mitwirken, können aus zeitlichen Gründen live dabei sein. Was sich auch bei anderen Shows ändern kann.

Heute möchten wir Euch die Mitwirkenden für die Live Shows im Dezember 2017 und Februar / März 2018 vorstellen.