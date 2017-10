The Tip streamen ihr komplettes Album “Sailor’s Grave” für lau

The Tip, der Stolz des Nashville Rock n Rolls, lassen alle mal ran – an ihr neues Album “Sailor’s Grave” im Stream!

THE TIP stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres neuesten Albums “Sailor’s Grave” in Europa (VÖ: 29. September via SAOL) und stellen anlässlich dieses besonderen Ereignisses bereits jetzt das komplette Werk im Stream zur Verfügung. Sollte dir die magische Formel “Sex, Drugs and Rock’n’Roll” noch in irgendeiner Art und Weise etwas bedeuten, dann wirst du von diesen vier Nashvillains, ihrer Back-To-The-Roots-Mucke und der dazu passenden Attitüde sicher nicht enttäuscht sein.



Ungezogene Ladies und nicht soooo wirkliche Gentlemen! Um das europäische Release ihres neusten Albums “Sailor’s Grave” angemessen zu feiern, streamen die amerikanischen Enfants Terribles von The Tip bereits jetzt ihr komplettes Album kostenlos über Soundcloud. Dreht am besten die Lautstärke bis zum Anschlag auf, wenn ihr diesen Ohrgasmus von einem Album loshämmern lasst, denn die Musik von The Tip ist wie ein brachialer Beischlaf: ist es zu leise im Raum, macht ihr irgendwas falsch…

Mit Klick auf diesen Player könnt ihr die Orgie starten:

Link: https://soundcloud.com/user-235963080/sets/sailors-grave/s-oTfHt