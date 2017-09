Santa Cruz – Video zu “Young Blood Rising”

Vom Rolling Stone Magazin wurden sie dieses Jahr wegen ihres “ausschweifenden, auffallenden Flairs” als “eine der Top 10 Bands, die man kennen muss” gepriesen. Jetzt melden sich die finnischen Modern Hardrocker von SANTA CRUZ ein weiteres Mal zurück – und im Gepäck haben sie das Video zu ihrer energiegeladenen Single “Young Blood Rising”. Vielleicht weißt du es ja noch nicht – aber dieser Song wird dir definitiv den Tag retten!

Die Jugend ist hungrig nach mehr! Wie der Phönix aus der Asche ist die finnische Rock-Sensation Santa Cruz zurück – im Gepäck ein drittes Album, das ein Meilenstein in der Bandgeschichte zu werden verspricht und einem Video zur neuen Single “Young Blood Rising”

Langes Haar, tätowierte Haut und ein ebenso gewaltiger wie melodischer Sound: Da überrascht es nicht, dass die Band sich stolz als Teil einer neuen Generation von Hardrockern betrachtet. Ohne Zweifel legt sie hier ein hymnisches Stück vor, bei dessen Hören jeder zustimmen wird, dass dieses Genre mindestens so lebendig ist wie eh und je.

Das Credo der nordischen Horde ist simpel: keine Grundmauer unerschüttert und kein Genick ungebrochen lassen! Also mach dich am besten bereit für ihren bevorstehenden Überfall! Das Album “Bad Blood Rising” wird am 10. November 2017 bei M-Theory Audio veröffentlicht.

M-Theory Audio ist ein neues, kürzlich von Marco Barbieri, seines Zeichens ehemaliger Präsident von Century Media Records und Nuclear Blast America, gestartetes Label. Dessen aufkeimendes Roster umfasst bereits so namhafte Acts wie die finnischen Hardrocker von Santa Cruz sowie den Nomadic Folk Metal von Tengger Cavalry und Traditional Metal von White Wizzard.