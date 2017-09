Öffentlicher Vorverkaufsstart für 70000TONS OF METAL 2018

70000TONS OF METAL, das Original, die weltgrößte Heavy Metal Cruise, hat soeben das Datum für den Start des öffentlichen Vorverkaufs für die nächstjährige Reise vom 1. – 5. Februar 2018 von Miami/Fort Lauderdale nach Grand Turk, Turks & Caicos und wieder zurück bekannt gegeben.

Als Starttermin für den öffentlichen Vorverkauf ist Donnerstag, 21. September, ab 18:00 CEST gesetzt.

Insgesamt werden nur 3.000 Tickets in den Vorverkauf gehen, die Preise starten bei 766 $ zuzüglich Gebühren. Darin enthalten sind die Unterkunft an Bord, der Eintritt zu sämtliche Shows, Mahlzeiten und Room Service sowie sonstige Hafen- und Servicegebühren.

Der Vorverkauf für die 70000TONS OF METAL Survivors (Wiederholungstäter, die das Festival bereits zuvor einmal besucht haben) startete bereits am 7. Juli 2017, weshalb nur noch eine sehr limitierte Anzahl von Tickets übrig ist. Also schau am besten ganz schnell auf 70000tons.com vorbei und buche deine Kabine, bevor es zu spät ist!

Die ersten 24 der am Ende insgesamt 60 Bands stehen bereits fest: AETERNAM, ALESTORM, BENEDICTION, CANNIBAL CORPSE, DARK TRANQUILLITY, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, ENSLAVED, GOATWHORE, GYZE, IN EXTREMO, INSOMNIUM, KORPIKLAANI, KREATOR, MESHUGGAH, NECROPHOBIC, OBSCURA, OCTOBER TIDE, PRIMAL FEAR, RHAPSODY, SEPTICFLESH, SEPULTURA, SONATA ARCTICA, SWALLOW THE SUN und WOLFHEART.

Wer beim Line-up immer up to date bleiben will, der kann das unter 70000tons.com/artists nachschauen.

Einen Eindruck von der einzigartigen Erfahrung 70000TONS OF METAL gibt das offizielle Aftermovie 2017:

70000TONS OF METAL ist Das Original, die größte Heavy Metal Cruise der Welt, mit 60 Heavy Metal Bands, die an Bord eines luxuriösen Kreuzfahrtschiffes auf vier Bühnen auftreten, darunter ist auch die weltgrößte Open Air Bühnenkonstruktion, die es jemals auf See gab.

Die Royal Caribbean Independence of the Seas, eines der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt, bietet ihren Gästen erlesene Gastronomie, 22 Bars und Lounges, einen 24-Stunden- Roomservice und zahlreiche Aktivitäten und Annehmlichkeiten an Bord.

Seit seiner Premiere 2011 bietet das fünf Tage und vier Nächte andauernde, in sieben aufeinanderfolgenden Jahren ausverkaufte Heavy Metal Festival mit Karibikurlaub 3.000 Metalheads die einzigartige Möglichkeit, Seite an Seite mit 60 weltklasse Heavy Metal Bands zu reisen.

Jede Band spielt zwei Konzerte und somit bekommt jeder Besucher uneingeschränkten Einlass zu mehr als 120 Live Performances. Dazu gehören auch das “Jamming with Waters in International Waters All-Star Jam”, Meet & Greets mit jeder Band, Gespräche und Workshops mit den Künstlern im intimen Kreis, exklusive Album Premiere Listening Sessions und vieles mehr. All das findet gänzlich ohne VIP Areas an Bord statt, was jedem das Gefühl gibt, einen Backstage Pass zu haben. Und als ob das noch immer nicht genug wäre bekommen die Festivalbesucher auch noch die Chance, karibische Traumziele zusammen mit den Künstlern bei Ausflügen zum Strand zu erkunden.

Mehr Informationen über 70000TONS OF METAL 2018, inklusive FAQs (über Buchung, Reisedokumente, Bezahlung, etc.), Schiffsausstattung, Details über das Event und alles Weitere gibt es auf 70000tons.com.

Gäste und Fans sind auch herzlich dazu eingeladen, Teil der 70000TONS OF METAL Community auf Facebook www.facebook.com/70000tons und Twitter www.twitter.com/70000tons zu werden.