Iron Maiden – The Book Of Souls: Live Chapter am 17. November

!!! OFFIZIELLE PRESSEMITTEILUNG !!!

Warner Music werden IRON MAIDENs “The Book Of Souls: Live Chapter” am 17. November weltweit (über BMG in den USA) veröffentlichen. Diese Live-Aufnahme besteht aus 15 Songs der “The Book Of Souls World Tour”, die in 2016 und 2017 39 Länder auf sechs Kontinenten abdeckte und von über zwei Millionen Fans besucht wurde. “The Book Of Souls: Live Chapter” wird auf CD, Deluxe-CD & Vinyl erscheinen, mit dem Konzertfilm als frei verfügbarem Stream oder digitalem Download – alle Details dazu weiter unten.

Von Tony Newton und IRON MAIDENs Gründungsmitglied und Bassist Steve Harris produziert, baut das Album auf die diesjährige Setlist und ist eine originalgetreue Aufnahme der epischen Show. Neben sechs Songs vom aktuellen Studioalbum der Band, “The Book Of Souls”, sind viele weitere Klassiker und Favoriten der Fans enthalten.

Dazu Steve: “Wir haben sehr viel Zeit in die Arbeit an diesem Werk gesteckt, weil ich es so nah wie möglich an Maidens Live-Erlebnis haben wollte, und weil es unsere Fans aus verschiedensten Teilen der Welt repräsentieren soll. Das hieß, Stunden über Stunden an Aufzeichnungen jeder Show abzuhören, um das passende Material auszuwählen und einen Sound zu erschaffen, der quer durch das ganze Album einheitlich ist und dabei sowohl die Begeisterung für ein unbekanntes Land wie El Salvador, aber auch unsere Dauerfavoriten wie Donington oder Wacken einzufangen vermag.“

Maiden-Manager Rod Smallwood fügt hinzu: “Die ‘The Book Of Souls Tour’ war nicht zuletzt für Bruce ein riesen Unterfangen, der nach seiner Kehlkopfkrebs-Genesung zum ersten Mal wieder in der Öffentlichkeit sang. Er flog zudem die Ed-Force-One, die letztes Jahr von einer Boeing 757 auf eine 747 aufgerüstet wurde und es ermöglichte, weiter und schneller zu fliegen, um einige fantastische Städte und Fans aus aller Welt zu besuchen. Dieses Jahr ging der Wahnsinn weiter und bescherte uns unsere erfolgreichsten Nordamerika- und UK-Tourneen überhaupt. Es war in jeder Hinsicht eine sehr besondere Tour, die wir für uns und unsere Fans dokumentieren wollten. Steve hat tolle Arbeit geleistet und das Set aus verschiedenen Städten zusammengestellt. Zudem wollten wir sichergehen, dass die Deluxe-CD im passenden Format zu “The Book Of Souls” erscheint.

Damit nicht genug, wird die Veröffentlichung mit einem Event gefeiert, das selbst für Maiden ein Novum darstellt: Eine kostenlose Live Streaming Premiere des Konzertfilms als Dankeschön an unsere loyalen Fans auf der ganzen Welt. Wir hoffen, dass die weltweite Maiden Community es genießen wird, dieses besondere Ereignis gemeinsam online zu sehen.”

Mehr Informationen, wie ihr an diesem einmaligen Event teilnehmen könnt, werden in Kürze auf IronMaiden.com bekannt gegeben.

Die komplette Tracklist und die Städte, in denen die einzelnen Songs aufgenommen wurden, lesen sich wie folgt:

If Eternity Should Fail – Sydney, Australia Speed of Light – Cape Town, South Africa Wrathchild – Dublin, Ireland Children of the Damned – Montreal, Canada Death or Glory – Wroclaw, Poland The Red and the Black – Tokyo, Japan The Trooper – San Salvador, El Salvador Powerslave – Trieste, Italy The Great Unknown – Newcastle, UK The Book of Souls – Donington, UK Fear of the Dark – Fortaleza, Brazil Iron Maiden – Buenos Aires, Argentina Number of the Beast – Wacken, Germany Blood Brothers – Donington, UK Wasted Years – Rio de Janeiro, Brazil

Das Album wird in denselben Formaten wie auch schon “The Book Of Souls” erscheinen und als Limited Edition Deluxe 2 CD Hardcase Book, als reguläres 2CD Album, als Triple Black Vinyl LP sowie als digitaler Download in high resolution Audio (48khz/24 bit) inklusive der Mastered for iTunes (MFiT) Version erhältlich sein.

Ein digitaler Download des Konzertfilms wird nach der kostenlosen Online-Premiere ebenfalls zum Kauf bereitstehen.

!!! PRESSEMITTEILUNG ENDE !!!