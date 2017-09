+++ ATSC: JETZT GEWINNEN +++ 2 METALLICA LOGENTICKETS

Mit AND THEN SHE CAME am 14.09.2017 zu METALLICA in die Kölner Lanxess Arena

Zur Zeit befindet sich die Band AND THEN SHE CAME (ATSC) um Frontfrau Ji-In Cho im Studio zu den Aufnahmen für das zweite Album.

In anderthalb Wochen unterbrechen Ji-In & Co. für einen Abend die Arbeiten an ihrem neuen Album – es geht zur ausverkauften Metallicashow nach Köln. Sie freuen sich tierisch drauf und hätten gerne zwei ATSC Fans mit dabei: Deshalb hat sich die Band eine tolle Verlosungsaktion ausgedacht. Die Gewinner können sich gemeinsam mit der Band das Kölner Konzert der kalifornischen Megametallurgen geben… in der Loge… mit Speis und Trank… !!!

WAS IST ZU TUN?

„Click auf diesen Link: https://www.facebook.com/andthenshecame/posts/1413305298786059

da findest Du alle weiteren Instruktionen. Viel Glück!