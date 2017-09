Willkommen zurück im Rock’n’Roll Heaven!

Um die anstehende Veröffentlichung ihres neuesten Albums “Sailor’s Grave” (29. September über SAOL) in Deutschland angemessen zu zelebrieren, haben die Nashville Dudes von The Tip das Studio geentert und in ungeschönter Live-Atmosphäre nicht nur die Drecksau rausgelassen sondern auch die pure Energie, mit der sie bei jeder ihrer Liveshows die Bühnen erschüttern, auf Tape gebannt.

Mit „Can You Smell The Money“ gibt es jetzt das erste Video dieser Rockorgie in drei Teilen ungeschnitten und in voller Länge hier zu sehen:

Gott steh uns bei, wenn das kein verdammt ehrlicher, dreckiger und oberdynamischer Rock’n’Roll ist! Und genau darum geht es beim brandaktuellen zweiten Album “Sailor’s Grave”! Der 29. September darf also bei allen Rock-Junkies schon mal rot im Kalender markiert werden, dann steht diese Platte endlich auch in deutschen Läden. Alle Ungeduldigen bestellen HIER vor.