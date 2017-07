Pantaleon stellen neuen Sänger vor

Die Progressive Metaller von PANTALEON stellen mit “The Condemned” einen weiteren neuen Song aus ihrem kürzlich erschienen Album “Virus” vor. Wie seine beiden Vorgänger “Wake Up” und “Slaves To Ourselves” zeichnet der straighte Nackenbrecher ein ähnlich düsteres Bild voller Gewalt und Verrat:

„Hinter ‚The Condemned‘ steckt die recht einfache und doch sehr tragische Geschichte eines politischen Bauernopfers. Der Song ist vom Aufbau an den Stil der Moritatensänger angelehnt und dementsprechend ist auch das Video gestaltet”, so Bandchef Sebastian Heuckmann.

Dem nicht genug, stellt PANTALEONs neuestes Lyricvideo auch gleichzeitig den Einstand ihres neuen Sängers Till Sauer dar, der mit “The Condemned” nun erstmals sein Können unter Beweis stellen darf: “Wir sind sehr froh, mit diesem Video unseren neuen Sänger Till Sauer endlich der Öffentlichkeit präsentieren zu können und sind wirklich glücklich, ihn mit an Bord zu haben.“

“Virus” erschien am 16. Juni über SAOL. Die Tracklist liest sich wie folgt:

1. Virus

2. Wake Up

3. The Condemned

4. Slaves To Ourselves

5. March Of The Titans

6. The Only One

7. Winter’s Sun

8. Recovery