Blackfinger When Colors fade away

Sänger Eric Wagner (ex-TROUBLE, THE SKULL) verleiht dem nächsten Blackfinger Album “When Colors Fade Away” seine einzigartige und legendäre Stimme. Inzwischen in Pittsburgh zu Hause, hat Eric ein neues Blackfinger Line-Up zusammengestellt, darunter auch ein weiterer in Doom-Kreisen bekannter Name: Gitarrist Terry Weston (DREAM DEATH, PENANCE). M-Theory Audio freut sich, den Release des Albums auf CD, in einer limitierten Auflage Colored Vinyl und digital für den 15. September anzukündigen.

Hier kann das Album bereits vorbestellt werden: www.m-theoryaudio.com/store



Mit Fotos von Matt Bluejay und Grafikdesign von Al Oaks ist “When Colors Fade Away” ein beeindruckendes Stück Kunst mit 12-seitigem CD-Farbbooklet und einem 4-seitigen Vinyl Insert.

“Farben waren bereits ein wichtiges Thema auf dem ersten Album… ich glaube es ist eine Anspielung auf’s Leben, oder vielleicht Hoffnung…”, erklärt Sänger Eric Wagner. “Was passiert, wenn die Farben beginnen zu verblassen, und du dich fühlst, als sei alle Hoffnung verloren? Ich glaube, jeder hat diesen Moment im Leben, in dem man seine dunkle Seite konfrontieren muss, um das Licht zurückzuholen. Als ich die Fotos des alten verlassenen Bestattungsinstituts von Matt Bluejay gesehen habe, dachte ich, dass sie perfekt als Albumcover für “When Colors Fade Away” wären; der Beginn einer Reise, um wieder mit sich selbst ins Reine zu kommen.“

Blackfinger sind kürzlich im Agora Theatre in Cleveland aufgetreten, als Teil einer Liveshow, die für den kommenden fiktiven Film “Death Metal” aufgezeichnet wurde. Weitere Live Shows und Songmaterial folgen in Kürze.



M-Theory Audio ist das neue Label, das kürzlich von Marco Barbieri, dem früheren Präsidenten von Century Media Records, ins Leben gerufen wurde. Er arbeitete bereits mit Nuclear Blast und Metal Blade zusammen. Die Kollegen, die Marco bei diesem Abenteuer begleiten, haben unter anderem bei Century Media, Prosthetic, Victory und Epitaph gearbeitet. Das Roster des Labels umfasst Bands wie die mongolischen Folk Metaller Tennger Cavalry, die Traditional Metaller White Wizzard, die Pagan Death Metal Band Helsott, die Prog / Power Metaller Sicocis aus Las Vegas, die Black Metal Ritualisten Empyrean Throne, Nor Cals Death / Metalcore Band Apothesary und viele andere.