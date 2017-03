Hopelezz Tour 2017

Im Juni/Juli gehen die Modern Thrasher von HOPELEZZ auf exklusive “Sent To Destroy Sommer Tour” in 4 ausgewählten Städten.

Als Co-Headliner werden FALL OF CARTHAGE (mit Mitgliedern von SUIDAKRA & PERZONAL WAR) am Start sein, sowie pro Show zwei lokale Bands.

Die Karten sind in allen offiziellen Vorverkaufsstellen zu kaufen, oder online auf Eventim: http://bit.ly/2mXnWIn

Die Modern Thrasher von HOPELEZZ geben exklusive Headliner Shows bekannt!

Das im letzten Jahr veröffentlichte Album “Sent To Destroy” wurde von Presse und Fans gefeiert und die Band spielte sich im wahrsten Sinne des Wortes den Hintern ab.

Nach 2 Europa Tourneen (zusammen mit THE UNGUIDED & SIX FEET UNDER), zahlreichen Supportshows (u.a. mit HAVOK; MUSHROOMHEAD sowie FLOTSAM & JETSAM) und vielen Festivalauftritten gehen HOPELEZZ nun exklusiv für 4 Headliner Shows in ausgewählten Städten auf Tour.

Tourdates:

17.06. Köln, MTC

23.06. Oberhausen, Helvete

30.06. Berlin, Blackland

01.07. Hamburg, Logo

“Mit diesen 4 Shows beenden wir den Tourzyklus für “Sent To Destroy” und lassen nochmal ordentlich die Sau raus. 110% Metal Pur. Eventuell werden wir auch schon neues Material spielen” so Sänger Adrian.

Als direkten Support werden FALL OF CARTHAGE (mit Mitgliedern von Suidakra & Perzonal War) am Start sein, welche im Januar Ihr neues Album “The Longed-For Reckoning” veröffentlicht haben.