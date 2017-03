FuchsTeufelsWild am 01. April in München!

Saisonauftakt im Spectaculum Mundi in München – das erste Fuchteufelswild Konzert im neuen Jahr!

Der Winterschlaf steckt den Füchsen schon lange nicht mehr in den Knochen und sie freuen sich, dass es endlich wieder los geht. Die ganze aufgestaute Energie muss ja irgendwo hin und am besten natürlich in zwei Stunden Folk-Rock-Live-Show!!! Neben bekannten Songs des Studioalbums Weltenmeer erwarten das Publikum auch Songs von der Live-DVD und bisher unveröffentlichtes Material!

Weitere Infos unter:

http://www.spectaculum-mundi.de/event/fuchsteufelswild/