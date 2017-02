Bandcommunity Leipzig e.V. startet in neue Saison

Am kommenden Wochenende eröffnet der Bandcommunity Leipzig e.V. im eigenen Veranstaltungskeller des Bandhauses in der Saarländer Str. 17, 04179 Leipzig, die neue Konzertsaison. Traditionell wird das Jahr hart und laut durch das zweitägige Metalfestival „WinterfestEVIL“ eingeläutet.

Am 10. und 11. Februar werden jeweils vier Bands auf der Bandhausbühne stehen. Während am Freitag mit EÏS, ARROGANZ sowie den beiden Leipziger Lokalhelden ANTLERS und HUMANITAS ERROR EST alle Fans des Black Metals auf ihre Kosten kommen, lässt der Samstag mit DISBELIEF, KEITZER, PIGHEAD und Leipzigs WOUND SPREADER die Herzen der Death Metal-Anhänger höher schlagen. Ein großer Merchandise-Stand lädt zudem zum Schmökern in Platten- und CD-Kisten ein; am Grillstand ist für das leibliche Wohl gesorgt. Beginn ist jeweils um 20:30 Uhr.

Infos bzgl. Barrierefreiheit findet ihr hier: Infos für Besucher mit Handicap