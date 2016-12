RELINQUISHED mit neuer Single “Sinister Dreams”

Die Progressive Melodic Death-Metaller Relinquished sind zurück. Nach ihren beiden von Fans und Kritikern wohlwollend aufgenommenen Alben “Onward Anguishes” und “Susanna Lies In Ashes”, hat die österreichische, vielseitige Metalformation einen Plattenvertrag mit NRT-Records unterzeichnet und veröffentlicht ihren Track “Sinister Dreams”am 9. Dezember 2016 als Single.

“Sinister Dreams”, der zunächst am siebten März 2014 ausschließlich als Musikvideo erschien, sollte bereits damals als Single erscheinen, was jedoch verworfen wurde. Nun nahm sich NRT-Records diesem Vorhaben erneut an und präsentiert den Song als eine von 3-Vorabveröffentlichungen zu Relinquished’s kommendem, drittem Studioalbum “Addictivities Part 1”

“Sinister Dreams” ist eine für Relinquished, die sonst für brachialen, melodischen Heavy- & Death Metal stehen, eher untypische, ruhige Nummer, welche die Geschichte des Propagandisten Joseph erzählt, der alles für seinen Bruder Victor aufgegeben hat und dennoch ohne ihn sein Dasein fortan fristen muss. Er erbte einige Videobänder seines Bruders Victor, die ihn mit seiner Frau Susanna in besseren, längst vergangenen Zeiten zeigen. Während sich Joseph dem Alkohol hingibt, trauert er badend in Selbstmitleid all dem nach, was er umsonst geopfert hat.

Wie auch “Susanna Lies In Ashes” und “Onward Anguishes” wird Addictivities Part 1, für die Band typischerweise ein Konzeptalbum, welches eine in sich geschlossene Geschichte erzählt.

Auf Spotify könnt ihr die Sinister Dreams bereits anhören. Das Foto welches das Cover ziert, wurde von Fotografin Tina Burgstaller aufgenommen.

Homepage: http://www.relinquished.at

Facebook: https://www.facebook.com/RelinquishedOfficial

NRT Records: http://www.nrt-records.com