Das neue RAVEN LORD Album “”Down The Wasteland” wird am 13.12.2016 veröffentlicht.

Einen Song vom Zweitwerk der Schweizer gibt es jedoch bereits in dieser Woche zu hören. Am Freitag, dem 18.11.2016 wird der Song “Hail To The Gods” beim Sender RADIO ROCKFIRE

http://www.radio-rockfire.de/ seine Radiopremiere feiern. Und zwar in der Sendung “Knüppelnacht” ab 20.00!

Official Website: http://www.raven-lordband.com/